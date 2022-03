Uudised

Putin lubas "majandusliku blitzkriegi" võita, aga hoiatas raskuste eest

Venemaa president Vladimir Putin eilsel videokonverentsil valitsuse liikmetega. Foto: Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool, Scanpix

Venemaa president Vladimir Putin ütles kolmapäeval, et Venemaa on üle elanud Ukraina-vastase sõja pärast kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonide "majandusliku blitzkriegi", kuid hoiatas, et riigi ees seisab kohanemise käigus kasvav tööpuudus ja inflatsioon, kirjutas Bloomberg.

"Uus tegelikkus nõuab meie majanduses sügavaid struktuurimuudatusi. Ja, ma ei varja, need ei saa olema lihtsad," vahendas väljaanne Putini kolmapäevast videokonverentsi valitsusele. "Need toovad kaasa inflatsiooni ja tööpuuduse ajutise suurenemise."

