Venemaa: saatsime eurovõlakirjade makse teele

Kreml, Punane väljak. Foto: Liis Treimann

Venemaa rahandusministeerium teatas, et tegi Citibankile Londonis 117 miljoni dollari suuruse intressimakse kahe dollaris nomineeritud võlakirja eest keset kasvavaid spekulatsioone, et riik on teel maksejõuetuse poole, kirjutab Bloomberg.

Ministeerium teatas, et kommenteerib hiljem eraldi, kas makse on krediteeritud. Pank on Venemaa eurovõlakirjade makseagent.

