Läti keelas Yandexi taksoteenuse

Yandexi peakorter Moskvas. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA, AFP Photo/Scanpix

Läti maanteeamet tühistas Yandex Taxi B.V. registreeringu ja blokeeris mobiilirakenduse Yandex Go kasutamise, kuna see vahetab andmeid Venemaal asuvate serveritega, vahendas Läti ringhääling ameti 21. märtsi teadet.

Alates kolmapäevast, 23. märtsist ei tohi vedajad enam kasutada mobiilirakendust Yandex Go ja see teenusepakkuja ei saa enam tegutseda Läti territooriumil. Autojuhte ja vedajaid, kes jätkavad Yandex Go kasutamist, võidakse karistada registreerimata veebisaidi kasutamise eest.

