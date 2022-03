Sõda purustas joogitootjate Vene-unistuse: Saku kirjutab korstnasse sadu tuhandeid eurosid

Saku hakkas tootma õlut Vene turule, ent sellel äril on nüüd kriips peal. Suure tõenäosusega läheb osa Venemaale mõeldud õllest utiliseerimisse. Foto: Liis Treimann

Eesti suuremad joogitootjad Saku Õlletehas ja Liviko olid end just Vene turul sisse seadnud, kui pidid otsa ümber keerama ja tagasi tulema.

Saku Õlletehas kirjutab oma tunamulluses majandusaasta aruandes, et Venemaa näol avanes firmale uus turg, kus Saku leidis enam kui 8500 kauplusega partneri. Nüüd ütleb humalavett tootva firma juht Jaan Härms, et Saku tooteid müüdi Venemaal juba enam kui 10 000 poes, aga see äri kirjutatakse nüüd korstnasse.

