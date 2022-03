Uudised

Vanametall teeb ulmerekordeid: kes kevadel müüb, saab osa rekordhindadest

Vanametalli hind on hüppeliselt tõusnud. Foto: Andras Kralla

Kuusakoski juhatuse liige ja ostujuht Toomas Kollamaa ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et vanametalli hind on tõusnud oluliselt, ent mis saab edasi, on täielik teadmatus.

Kollamaa tõdes, et kui mullu kevadel sai räägitud, kuidas vanametalli hind jõuab juba 300 euroni tonni eest, siis nüüdseks on hind kerkinud 400 ja enam euroni tonnist. Meenutuseks, 2020. aasta kevadel maksis vanametallitonn 120 eurot.

