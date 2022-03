Uudised

Raadiohommikus: Tallinna börsi täht teeb plaane ümber

Eesti 200 eestvedaja Kristina Kallas vestleb hommikuprogrammis 9. maist ja Eesti poliitika pikemast perspektiivist. Foto: Tanel Meos

Esmainvestoritele suurt kasumit toonud Saunum alustab peatselt uue rahakaasamisega, kuid hoolimata enesekindlusest on teinud põhjalikult ümber oma tänavuse ja järgmise aasta äriplaani. Mis muudatusi on tehtud ja miks – seda selgitab homme hommikul Saunumi üks asutajatest Henri Lindal.

9. maist ja Eesti poliitika pikemast perspektiivist räägime homme hommikul Eesti 200 eestvedaja Kristina Kallasega, kellega arutleme, milline võiks olla Eesti lõimumispoliitika pikk perspektiiv.

Kirsiks tordil avalikustame tänavuse parima juhi konkurssi finalistid ja vestleme kolm parimat välja raalinud žürii liikmetega.

Homme hommikul aitavad teil päeva alustada Linda Eensaar ja Allan Rajavee.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Piirdeaedadest ja läbipääsudest kõnelevas saates märgib Sungate Grupi juht Karl Ždanovitš et kuigi Eestis levib järjest enam hoovide piiramine aedadega, pole territooriumi aiaga piiramine sugugi mitte alati põhjendatud.

Saates räägime, millisel juhul on aia rajamine põhjendatud, ning anname nõu, kuidas saada hea ja kvaliteetne piirdeaed, ning räägime ka, kas uusehitiste puhul võiks aia ehitus toimuda väljaspool üldist ehitushanget või mitte.

20aastase ajalooga Sungate Grupp tegeleb ka tootearendusega ning tutvustame, millised on vastavalt kliendi soovile valmivad automatiseeritud väravad. Lisaks anname edasi, kuidas toimub keerukate objektide, nagu vanglate ja riigikaitseliste objektide, perimeetri turvalehenduste projekteerimine ja ehitamine.

Saatekülalisteks on lisaks Karl Ždanovitšile ka Sungate'i projektijuht Andres Kivivare. Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägib rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaator ja investor Liisi Kirch parimatest viisidest, kuidas praktiliselt enda ja oma laste rahatarkust suurendada, millised eestikeelsed töövahendid ja mängud selleks on loodud, kuidas hoida kinni oma investeerimisstrateegiatest ka kriisi ajal ning milliseid tehinguid Kirch ise on viimasel ajal teinud.

Saadet juhib börsitoimetuse ajakirjanik Simo Sepp.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". Saates räägime influencer-turundusest, selle väljakutsetest ning telgitagustest. Selleks oleme saatesse kutsunud Promoty kampaaniate kvaliteedijuhi Anni Rahula ja blogi „a mida Henry teeb?“ eestvedaja Henry Jakobsoni.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Teravilja saadavuse ja hindade kujunemise prognoosi on Vene-Ukraina sõja valguses äärmiselt tänamatu teha. Samas usuvad teravilja kokkuostuga tegelevad ettevõtted, et Eestil on endal võimekus teravilja sisenõudlust katta. Keerulisemaks võib minna maisi, tatra ja muude kaunviljadega.

Kasvupinnase saates räägivad Scandagra teravilja tootejuht Marge Pähkel, Tartu Milli teravilja ostujuht Rauno Viljas ja Pro Grupp Invest juht Leo Dulub, mida lähikuud teravilja ja väetise hindadega teevad.

