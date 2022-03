Ukraina armeele 14 autot viinud Ragnar Sass: nii mustvalget sõda pole ma näinud

Ragnar Sass teel Ukrainasse. "Olles siin nii palju käinud, ka perekondlikult seotud, olles teinud siia ka firma, omades ka hästi palju sõpru siin riigis, on see minu jaoks kindlasti elu kõige suurem raputus," ütleb ta. Foto: Andras Kralla

Nädala eest IT-ettevõtja ja investori Ragnar Sassi algatatud aktsiooniga osteti-koguti Eestis 14 autot ning viidi need laupäevaks Lvivi Ukraina armee käsutusse.

"Mul on väga-väga tugev side selle riigiga. See on nagu mu teine kodu," selgitas ta algatuse tausta ja kulgu Ukrainas. Äripäeva ajakirjanik ja fotograaf sõitsid reede varahommikul Tallinnast startinud kolonnis kaasa ühe auto juhtidena.

