Viljar Arakas: aastal 2030 elab eestlane linnast väljas

Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas tänavusel Passwordil. Foto: Raul Mee

Kinnisvara valdkonnas 20 aastat tegutsenud Eften Capitali tegevjuht Viljar Arakas soovitas Passwordi konverentsil kinnisvarahuvilistel pöörata pilk Rail Balticu trassil asuvate jaamade ümbrusele, Tallinna-keskse elu jätab eestlane tema sõnul mõne aasta pärast aga seljataha, kirjutab Bestmarketing.

Arakas tõdes, et kinnisvaras ei muutu 10 aastaga kuigi palju, kuid küsimus, mida veel vähe küsitakse, aga mis saab olema järgneva 10 aasta tõeline fookus, on kinnisvara kättesaadavus. Kinnisvara asukohast on Arakase sõnul olulisem ajastus, tuues näiteks need, kes 2009. aastal ostsid kinnisvara liiga kallilt, kuid kelle kinnisvara väärtus kasvas kümne aastaga märgatavalt.

