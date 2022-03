Abramovitši ja Ukraina delegatsiooni võidi mürgitada

Vanametall teeb ulmerekordeid: kes kevadel müüb, saab osa rekordhindadest

Kuusakoski juhatuse liige ja ostujuht Toomas Kollamaa ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et vanametalli hind on tõusnud oluliselt, ent mis saab edasi, on täielik teadmatus.

