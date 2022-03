Kaitsevägi: Vene väed võtavad peamiseks sihiks Ida-Ukraina

Annely Ojamets: millised on õiged rahakäitumise nipid kriisi ajal?

Tallinna Hoiu-laenuühistu juhatuse esinaine Annely Ojamets soovitab praegustel keerulistel aegadel säilitada ka rahaasjades selge pea ja külm närv ning mitte võtta ette mõtlematuid otsuseid. Võib vist väita, et ärevad ajad on muutnud ka Eesti inimeste rahaotsuseid – müüakse aktsiaid ja ostetakse kulda. Kuidas on maailmas toimuvad sündmused mõjutanud Tallinna Hoiu-laenuühistut?

