Lvivi kohvikuuksel näeb ka päevakajalist infot, kui suureks hinnatakse Venemaa senist sõjalist kaotust. Foto: Andras Kralla

Reportaaž Lvivist: kohvikusse pääsed läbi passikontrolli ja metalliotsija

Eesti ajakirjanikud pakuvad Ukrainas huvi mitmeti, sealhulgas kohalikule jõustruktuurile. Lvivi politseijaoskonnas tuli ette näidata nii kohapeal tehtud fotod kui ka suhtlus sotsiaalmeedias.

Hommikuses Lvivis jalutades märkan esmalt istumas pingil itaallaste võttegruppi, siis jalutavad mulle vastu Poola ajakirjanikud, edasi pargib kolm autot kirjadega „Press“ ning kui hetk hiljem veel ühte kaamera ja mikrofoniga paari näen, astun neile ligi ja küsin, mida kõik siin vaiksel hommikul ühes ja samas kohas ootavad. Vastajad osutuvad türklasteks, kes selgitavad, et see on üks keskseid väljakuid ning võrdlemisi turvaline koht. Kui linnas midagi juhtub – näiteks tuuakse laupäeva õhtul Lvivi äärelinna tabanud raketirünnak –, lähevad nad kiirelt kohale.

