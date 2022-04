Tiit Pruuli: turism on koht, kus näete lähiajal Ameerika mägesid nii et vähe pole

Tiit Pruuli rääkis tänavusel Passwordi konverentsil, et praegune reisija on muutunud väga teadlikuks ja nõudlikuks. Foto: Raul Mee

Eesti Turismifirmade Liidu president Tiit Pruuli ütles tänavusel Passwordi konverentsil, et kui turundusinimesed tahavad kuskil väljakutseid saada, siis turism on koht, kus lähimatel aastatel näeb Ameerika mägesid nii et vähe ei ole.

Pruuli vaatas oma ettekandes ette turismi elule ja olule aastal 2030. Oma elukogemuse põhjal julgeb ta kinnitada, et aasta 2030 on juba siinsamas, mitte kuskil mägede või metsade taga. Ning mis võiks olla lihtsam kui analüüsida midagi, mis on siin sinu juures.

