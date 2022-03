Uudised

Raadiohommikus: tippjuht otsib mantlipärijat

A.Le Coq´i juht Tarmo Noop paneb ameti maha. Foto: Andras Kralla

Reedeses hommikuprogrammis tuleb juttu juhtimisest, finantsmaailmast, energiasõltumatusest ja Ukraina muljetest. Pea 25 aastat A. Le Coqi juhtinud Tarmo Noop paneb ameti maha ja otsib mantlipärijat. Küsime, millised on tippjuhi edasised plaanid ja milline juht õlletehasele sobiks.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas vastab küsimusele, kuidas ja millal on Eestis võimalik vastu võtta veeldatud maagaasi.

Ukraina sõja mõjude kohta küsime Põhjamaade Investeerimispanga presidendilt André Küüsvekilt, kes on ise varem viis aastat Kiievis töötanud.

Kuidas on sõjaseisukord mõjutanud elu Lvivi linnas, räägib Ukrainas käinud Äripäeva ajakirjanik Indrek Kald.

Hommikuprogrammi teevad Janno Riispapp ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Autopesuturg on viimastel aastatel pidevas muutumises, selgitab saates Jazz Pesulate asutaja Ando Mellikov. Eriti hüppelise kasvu tegi turg pärast selvepesulate ehk iseteeninduslike pesulate buumi.

Saates räägimegi, millised on valdkonnas toimunud muutused, autopesu trendid ja tulevik. Lisaks tutvustame Jazz Pesulate uut kuupõhist pesuteenust, mis muudab puhta autoga sõita sooviva autojuhi kulud väiksemaks ja fikseerituks. Teenus muudab pesu ka mugavamaks ja kiiremaks.

Saates on külas autopesulate keti Jazz Pesulad asutaja Ando Mellikov ja tegevjuht Sander-Mel Mellikov.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Stuudios on ajakirjanikud Kristel Härma, Martin Teder ja Eliisa Matsalu, kes arutlevad mitme suure petuloo tagamaid, aga räägivad ka bürokraatia hammasrataste vahele jäänud Ukraina põgenikest ja euribori kallinemisest.

Saates kuuleb, kuidas suutsid kaks itaallasest e-residenti Eestisse registreeritud ettevõtte kaudu paksu pahandust tekitada ja kuidas tööstusettevõtte Kohila Vineeri endine finantsjuht firma kontolt enam kui 400 000 eurot kelmidele kandis.

13.00–14.00 "Läbilöök". Saates on külas tunnustatud Eesti arhitekt Indrek Allmann, kes tegutseb arhitektuuribüroos Pulss.

Ta on selles ametis tegutsenud ligi 30 aastat ja pälvinud selle aja jooksul tunnustusi ja tähelepanu nii heade lahenduste kui uuenduslike mõtetega. Tuntumad ja värskemad projektid on näiteks Noblessneri sadamas ja Ülemiste linnakus. Samuti on ta seotud Põhja-Tallinna rajatava Hundipea linnaosa loomisega.

Räägimegi saates sellest, kuidas on arhitektiamet aastakümnete jooksul muutunud ja edasi muutumas, mida on vaja, et selles valdkonnas silmapaistvalt läbi lüüa ja kuidas luua lahendusi, millega on rahul nii tellijad, arhitektid-planeerijad kui hiljem ruumi kasutajad, ning sellest, millises linnas me tulevikus elama hakkame.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Kiire elutempo või hajameelse loomuga inimestele võib ere päike tulla halva üllatusena, sest päikeseprillid on õigel hetkel hoopis kas kodus, kontoris või autos. Et päike samal ajal nägemisega nähtamatut hävitustööd ei saaks teha, on abiks isetumenevate klaasidega prillid, mis samas kaitsevad ka arvuti taga istudes sinise valguse kahjuliku mõju eest.

Uue põlvkonna isetumenevatest ehk fotokroomsetest prilliläätsedest, nende omadustest, valikust ja hooldusest räägivad saates Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk ja optometrist Laura Tõnov.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

