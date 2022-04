Venemaa arendajate väljavool Eestisse ei jõua

Idu- ja tehnoloogiafirmad ei saa praegu arvestada Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast inimeste värbamisega. Raskusi on olnud ka kaugematest riikidest inimeste palkamisega, kes ei pea Eestisse kolimist enam heaks mõtteks. Foto: Liis Treimann

Venemaad tabanud tarkvaraarendajate väljavool tahtis jõuda Eestissegi, kuid selle lükkas tagasi viisade ja start-up-viisade väljastamise lõpetamine. Pärast Ukraina sõja puhkemist on siinsed tehnoloogiafirmad seisnud silmitsi sellegagi, et potentsiaalsed töötajad teistest riikidest pelgavad Eestisse kolida.

Seoses sellega, et Vene ja Valgevene kodanikele enam viisasid ei väljastata, et väljastata neile siin enam ka start-up-viisasid. Startup Estonia start-up-viisa programmi ja välissuhete juht Annika Järs märkis, et start-up-viisade taotluste arv jõudis Venemaalt tulnud taotluste tõttu hüppeliselt suureneda. Ukrainast ja teistest riikidest on taotluste hulk aga Järsi kinnitusel vähenenud. "Ilmselt ollakse ettevaatlikud hetkel Eesti suhtes ning kardetakse turvalisuse pärast," tõdes ta.

