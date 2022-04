Uudised

Äripäev

Venemaa püüab sanktsioonidest mööda hiilida ja küsib Hiinalt mikrokiipe

Foto: AFP/Scanpix

Venemaa pöördus Hiinas asuvate mikrokiipide tootjate poole, et mööda hiilida lääne sanktsioonidest. Venemaal on mikrokiipe vaja, et toota rohkem kohaliku maksesüsteemiga seotud pangakaarte.

Lääne sanktsioonid, mis kehtestati Venemaale Ukraina sissetungi tõttu, on lõiganud Moskva välja globaalsest finantssüsteemist ja ligi poole tema 640 miljardi dollari suurusest kulla- ja välisvaluutareservist. See tõi kaasa kohaliku maksesüsteemiga Mir seotud pangakaartide suurema nõudluse. Pangakaartide tootmiseks vajab Venemaa mikrokiipe, mida riik nüüd Hiina tootjatelt küsib, sest läänest ta enam neid ei saa, kirjutab Reuters.

