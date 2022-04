Turism taastub, ent peamiselt kodumaiste külastajate abiga

Sõjapõgenike töökätemeri kustutaks ühe turismisektori muredest

Koroonakriisi järel on turismisektorile muret valmistanud tööjõupuudus ning samal ajal on Eestisse saabunud sõjapõgenike peamiseks sooviks leida tööd. Lisaks spetsialistidele on siia saabunud ka palju kõrghariduseta inimesi, kes võiksid läheneval suvel edukalt rakendust leida just turismisektoris, rääkis Ukraina päritolu muusik Ruslan Trochinskyi saates „Turismitund“.