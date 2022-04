Sõja algusest toimunud koondamiste põhjus pole veel sõda

Töötukassa jälgib olukorda tööturul ja on valmis ka töötuse kasvuks. Foto: Liis Treimann

Alates Venemaa laiaulatuslikust sõjalisest sissetungist Ukrainasse on töötukassat kollektiivsest koondamisest teavitanud üheksa ettevõtet, kuid ühelgi juhul pole seni põhjuseks toodud sanktsioonide mõju või seetõttu katkenud ärisidemeid.

Töötukassa kommunikatsioonijuhi Annika Koppeli sõnul on sanktsioonidel, kaubavahetusel Venemaaga ning sellega seonduvatel põhjustel mõju majandusele ja tööturule kindlasti olemas, kuid millal see mõju avaldub ja kui suur see on, on täna keeruline öelda. „Aga me jälgime olukorda ja oleme valmis ka töötuse kasvuks.”

