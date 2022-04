Mario Draghi: Putiniga rääkimine on ajaraisk

Putini vastu pöördunud Kasahstan vaatab Lääne poole

Kui veel veebruaris võis eeldada, et Kasahstan jääb Ukraina sõjas Putini režiimile lojaalseks, siis praeguseks on näilised liitlased omavahel täielikult tülli pööranud ja õhus on isegi sõjalise konflikti hõngu.