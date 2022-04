Venemaal on 200 000 töötajat endiselt Lääne palgal

McDonald's maksab jätkuvalt oma Venemaa 62 000 töötajale palka. Foto: Raul Mee

Rahvusvahelised ettevõtted jätkavad Venemaal palkade maksmist hoolimata lubadustest peatada riigis tegevus pärast Venemaa laiaulatuslikku sissetungi Ukrainasse.

Financial Timesi analüüs näitab, et Venemaal on vähemalt 188 000 töötajat jätkuvalt Lääne firmade palgal. Tõenäoliselt on tegelik arv palju suurem, kuna suured tööandjad, sealhulgas KFC omanik Yum Brands ja Coca-Cola, ei ole kinnitanud, kas nad endiselt töötajatele palka maksavad.

