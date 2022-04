Uudised

Kaliningradis ei jätku tsementi ega kütust, kalatöötleja liigub pankroti poole

Leedukad paigutasid Moskvast Kaliningradi viivate rongide teele seeria plakateid, mis meenutavad sõitjatele Venemaa tehtud sõjakoledusi. Foto: PETRAS MALUKAS, AFP/Scanpix

Kaliningradi elanikud kurdavad, et tsemendijärjekorrad algavad juba kell 5 hommikul, bensiinijaamad müüvad katkendlikult diislikütust, tootjad kurdavad kallite laenude üle ning hotellides pole kliente ja varsti ei jätku majapidamistarbeid.

Kuigi Kaliningradi oblasti kuberner Anton Alihhanov kinnitas paar nädalat tagasi, et tsemendiga ei ole probleeme, seda veetakse suurtes kogustes Venemaalt praamidega, kirjutavad elanikud talle, et puudus on kohutav, vahendas Leedu majandusleht Verslo Žinios.

