Moskva valmistub 200 000 töötuks

IKEA kaubandusketil oli Venemaal 15 000 töötaja ringis, praegu on poodide uksed kinni ja töötajad kodus. Foto: Äripäev

Moskva linnapea Sergei Sobjanin arvestab, et välisettevõtete lahkumisega seoses võib linnas töö kaotada 200 000 inimest, kirjutas ta täna blogis.

Postituse eesmärk on tutvustada programmi, mida linn pakub, aga sealt tulevad välja ka numbrid, mida Moskva töötute arvuks eeldab. Linn on sunnitud tegutsema seoses sellega, et Venemaa alustatud sõja tõttu Ukrainas on suur hulk Lääne ettevõtteid kas oma tegevuse Venemaal peatanud või riigist igaveseks lahkunud.

