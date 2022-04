Rauno Teder Ukrainast: ütlesime kauplustele, et kõik väärtuslik tuleb ära peita

Porto Franco juht ja suuromanik Rauno Teder. Foto: Andras Kralla

Porto Franco juht Rauno Teder, kes on ühtlasi Londoni alternatiivbörsil noteeritud ettevõtte Arricano suuromanik, ütles, et olukord Ukrainas on rahunenud, ent sõja alguses tuli mõelda, kuidas edasi tegutseda.

Arricanol on Ukrainas viis kaubanduskeskust: Prospekt ja RayOn Kiievis, City Mall Zaporižžias ja Sun Gallery Krõvõi Rihis. Kiievis asub ka kaubanduskeskus Sky Mall, millest Arricanole kuulub alla poole ning mida on aastaid saatnud omanikuvaidlus.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev