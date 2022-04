Uudised

Vaido Veek analüüsib investorite lemmikaktsiaid: Tesla ostukoht on käes

Tesla Model Y. Foto: Reuters/Scanpix

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek tõi Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja rea populaarseid aktsiaid, mille ostukoht on käes või terendamas.

USA poppidest aktsiatest on jõudnud Veeki sõnul “väga heasse tsooni” Tesla, mille aktsia hind on taas ületanud 1000 dollari piiri. Reedel sulgus aktsia hind 1005 dollaril. Need, kes tahavad Teslat osta, võiksid seda teha hinnavahemikus 800 kuni 1000 dollarit. “Tehnilise analüüsi vaatevinklist võetuna on Teslal tugev tsoon praegu olemas,” arutles Veek.

