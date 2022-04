Euroopa gaasimüüjad löövad üksteise järel Vene rublakaardi ees värisema

Sellal kui Euroopas valmistutakse piirama Vene naftaeksporti liikmesriikidesse, lõid esimesed suured gaasiostjad kontinendil juba araks ja hakkasid Venemaale gaasi eest rublades maksma, seda hoolimata Euroopa Komisjoni presidendi tugevast soovitusest mitte Vene rublablufiga kaasa minna. Foto: AP/Scanpix

Hirm Vene gaasitarnetest ilma jääda on Euroopas suurem kui hirm kaotada üksmeel Ukraina sõja toetamisel või rikkuda iseenda kokkulepitud sanktsioone – Euroopa gaasimüüjad teatavad üksteise järel, et valmistuvad avama rublakontosid, et saada ka edaspidi Gazpromile ülekandeid teha.

Gaasimüüjad Saksamaal, Austrias, Ungaris ja Slovakkias plaanivad venelaste Gazprombankis avada rublakontod, kirjutas Financial Times tundmatuks jääda soovinud allikatele tuginedes. Nende seas on ka kaks suurimat Venemaalt gaasi ostjat – soomlaste Fortumi omanduse olev Saksa Uniper ja Austria OMV.

