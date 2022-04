Kontoriroti tulevik: kohvi kõrvale prindid omale porgandi ja maasika

Laura Kaziukoniene Foto: Erakogu

Kui Leedu ettevõtja Laura Kaziukoniene unistus täitub, tekib kohvimasina kõrvale ka Super Gardeni 3D-toiduprinter. Sellega saavad näljased kontoriinimesed endale välja trükkida porgandeid, maasikaid, jõhvikaid ja teisi tervislikke snäkke.

Selle loo kirjutamise ajal on Kaziukoniene Jaapanis, et leida oma toiduprinterile investoreid. 2023. aastal peaks Tokyost saama esimene linn, kus pausi ajal saavad kontoritöötajad endale kohvi kõrvale maasikaid trükkida. “Näeme sellistele printeritele turgu eelkõige suurtes ja rikastes linnades, nagu Tokyo, London ja New York. Alustame Jaapanist, sest seal on huvi kõige suurem,” räägib Kaziukoniene.

