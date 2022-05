Maksuamet nõuab aastatetaguste pettuste eest kütuseärikatelt miljoneid välja

Kütuseärimees Ain Polma 2007. aastal. Foto: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix

Juba aastaid hiiglasliku maksuvõla otsas istunud kütuseskeemitajatel on jalge all tuliseks läinud: prokuratuur kahtlustab Ain Polmat ja tema kamraade maksuskeemis ja tahab neilt nõuda 4 miljonit eurot, lisaks avastas poliitikas aktiivne võlgnik Ojar Kirs, et maksuamet on tema konto arestinud 1,6 miljoni euro ulatuses.

Pankrotis kütusemüüja Inndex OÜ ja selle omanik Ain Polma on maksuvõlglaste nimekirja ülemises otsas figureerinud juba aastaid – firma on riigile võlgu üle 6 miljoni euro. Polma ja tema firma on juba korra maksupettuse eest ka kriminaalkorras süüdi mõistetud, kuid prokuratuur on nüüd lisanud uue kahtlustuse.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev