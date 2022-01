Maksuameti uus juht tahab panna andmed reaalajas liikuma

Soome tahab välismaiste vedajate elu kibedamaks teha

Soome, kus teiste riikide veokite osakaal on järjepidevalt kasvanud, menetleb praegu kabotaažvedusid piiravat seadust, et see keelata mitut transpordiliiki ühendavate multimodaalsete vedude puhul.

