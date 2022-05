Uudised

Raadiohommikus: uuest pangast, Amazoni-rikkusest, Vene transiidist ja suhtekorraldusest

Janek Mäggi (paremal) tuleb hommikuprogrammi arutama, kas Eesti kommunikatsiooniettevõtted tohiksid Vene ettevõtteid esindada ja neile nõu anda. Foto: Liis Treimann

Kolmapäeva hommikul räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis pikemalt Amazonist ja seal äri tegemisest.

Amazoni-ärimees Mihkel Moosel räägib sellest, kuidas Amazonis müües raha teenida, oma äri edukalt maha müüa ja millised karid sellel teel valitsevad. Eesti koolitaja ja vaimsuse õpetaja Ingvar Vilido inglisekeelne raamat on USA Amazonis esikohal tervelt neljas kategoorias. Kuidas USA turul raamatuid müüa ja millised on Amazoni- kogemused, sellest Ingvar Villidoga ka räägime.

Venemaale kehtestatud sanktsioonid on oluliselt mõjutanud transiidiäri. Kuidas Vene äri ärakadumisega toime tulla ja millega seda asendada, rääbib Operaili müügiosakonna juht Marko Paatsi. Uurime tema arvamust ka valitsuse plaanitud transiidiettevõtete toetusmeetme kohta. Powerhouse'i juht Janek Mäggiga arutame seda, kas Eesti kommunikatsiooniettevõtted tohiksid Vene ettevõtteid esindada ja neile nõu anda. Panganduse tulevikust räägime äsja pangalitsentsi saanud Finora Panga juhi Veikko Maripuuga.

Saadet juhib Hando Sinisalu ja uudiseid vahendab Ken Rohelaan.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00-11.00 „Sisuturundussaade“. Ürituste korraldamisel on samuti võimalik olla vastutustundlik – ühekordse plastnõu alternatiivina on Eesti Pandipakend loonud korduskasutatavate nõude rendisüsteemi. Lisaks panditopsile ja -nõudele lisanduvad sellest aastast valikusse noad-kahvlid.

Saates räägime sellest, millised on korduskasutatavate nõude süsteemiga kaasnevad kulud korraldajale, milline näeb välja koostöö Eesti Pandipakendi, korraldaja ja toitlustaja vahel, kui suure hulga plastprügi tekkimist rentimisega saab ära hoida ning kuuleme, kes on pandinõude abil edukalt suundumas zero-waste ürituseks olemise juurde.

Saates on külas Eesti Pandipakendi tegevjuht Kaupo Karba ja kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 „Luubi all“. Luubi all on seekord, miks menetluspuntrasse sattunud kohtunik taandati olulisest menetlusest, kuidas maksuameti tippjuht võitleb oma maine eest, milliseks on kujunenud Eestisse põgenenud ukrainlaste elu ja millised plaanid on riigil põgenikele elamispindade ehitamisega. Saadet juhib Marge Ugezene.

12:00-13:00 „Digipööre kaubanduses ja tööstuses“. Seekordses saates räägime küberturvalisusest. Saatekülalised on SMITi asedirektor baasteenuste valdkonnas Einar Laagriküll ja Orkla IT teenuste juhi Allar Bernard.

Saates räägime, miks tuleb IT seadmetes töö- ja eraelu lahus hoida, kas tööarvutiga e-poodides ja sotsiaalmeedias käimine on turvaline ja kui suur on risk, et rahvusvahelised küberkurjategijad ka Eesti ettevõtteid ründavad. Saatejuht on Hando Sinisalu.

13.00-14.00 „Autojutud“. Seekordne autosaade ongi pühendatud Briti autodele, autotööstusele ja autokultuurile. Suurbritannial oli kunagi maailma üks võimsamaid autotööstusi. Praeguseks pole sellest hiilgusest kuigi palju alles jäänud, ehkki brittide autolembus pulbitseb vanaviisi.

Saatejuht Karl-Eduard Salumäe vestluskaaslane on autoblogija Uku Tampere.

15:00 – 16:00 „Teabevara tund“. Saates räägime personalitöö digitaliseerimisest, personalitarkvara valimisest ja juurutamisest. Uurime ka, kuidas uut tarkvara ettevõttes edukalt juurutada. Stuudios on Maarit Vabrit-Raadla, kes on inimeste juhtimise ja arendamise tarkvara arendusjuht ettevõttes Sinulab OÜ. Saadet juhib teabevara toimetaja Eve Noormägi ja küsimusi aitab esitada Talentor Estonia OÜ personaliotsingu konsultant ja personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit