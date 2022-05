Kinnisvarakriis Rakveres: pärast iseseisvumist on ehitatud vaid kaks korterelamut

Uus Maa Rakvere büroo juht Margus Punane jagas Põhjakeskuses kinnisvarahuvilistele hüva nõu. Foto: Andres Pulver

Keegi ei julge Rakveres koppa maasse lüüa, kuna ehitushinnad on ettearvamatud. Alates Eesti taasiseseivumisest on linna ehitatud vaid kaks korterelamut, mis mõjutab nii ostu-müügi tehinguid, aga ka üüriturgu.

Rakveres kipub nõudlus kinnisvaraturul pakkumist ületama ja nii juba aastaid, ütles Uus Maa Rakvere büroo juht Margus Punane Lääne-Virumaa Uudistele . Kui korterite ostu-müügi turgu Ukraina sõjapõgenikud ei mõjuta, siis üüriturgu küll. Üürikortereid on Rakveres pakkumisel väga vähe.

„On küll umbes 15 pakkumist, aga osad neist on päevaüürile, osad puumajades. Selliseid möbleeritud kahe- või kolmetoalisi kortereid teisel või kolmandal korrusel, mille järele on kõige suurem nõudlus, leiab vaid üksikuid,“ rääkis Punane. Sel nädalal läks tema kaudu üürile kahetoaline möbleeritud korter Rakveres kolmandal korrusel. Esimese poole tunniga pärast kuulutuse veebis ilmumist sai Punane viis kõnet. Ukrainlastele see korter läks, üürihinnaga oli 350 eurot kuus.

Äripäev kirjutas hiljuti, kuidas väikelinnas saab üüriinvestor kaks korda paremat tootlust kui Tallinnas. Kadi Pint tegutseb Jõgeva linnas kinnisvarainvestorina ja näeb esimese kolme korteri pealt, et üüritootlust teenib ta Jõgeval kaks korda rohkem kui konkurentsitihedas Tallinnas.

Kui Tallinnas peetakse pikaajalise üüri puhul tavapäraseks aastaseks üüritootluseks 5–6%, siis Jõgeval on see tema sõnul pigem 10–12% aastas.

„Püüan nii palju kui võimalik mõistliku hinnaga kortereid soetada, kui laenuvõimekust vähegi jätkub,“ sõnab Pint vastuseks küsimusele, kui suurt kinnisvaraportfelli ta endale ehitada kavatseb. Viie aasta jooksul sooviks ta veel vähemalt neli korterit juurde soetada.

Samas kirjutas Äripäev sel nädalal, et väikeste linnade uued arendused langevad surve alla. Arendajad ja kinnisvaraekspert leiavad, et kiire hinnatõus Tallinnas ei anna hoogu korterelamute kerkimisele väikestes linnades – pigem hakkab see peatuma. Tegelikult pole sugugi kõik seda meelt ja julgevad uusi arendusi ka püstitada.

Väikelinnade arendajatele ei taha pangad raha anda. Kui see takistus on ületatud, siis ollakse vastamisi faktiga, et ehitamine on väikeses kohas sama kulukas kui Tallinnas, aga ostjal on jõudu vähem. Praegune segane aeg teeb olukorra veelgi närvilisemaks.

Viljandis kinnisvara arendav ettevõtja Raul Alliksaar tõdes, et tema sammud sõltuvadki praegu peamiselt rahast. „Väikelinnades täna kindlasti suure hooga uusi projekte ei tehta,“ sõnas Alliksaar. Ja ega suured arendajad ka väikestesse kohtadesse kipu: kui suures linnas kestab müügiprotsess kolm kuud, siis väikelinnas saavad korterid endale ostja alles aasta ja kolme kuuga.