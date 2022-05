Venemaa autovedajad virelevad siseturul

Megatehing: ambitsioonikas kiibitootja ostis tarkvarafirma

Kiibitootja Broadcom teatas täna, et ostab pilveteenuste tarkvarafirma VMware. Tehingu maht on 61 miljardit ning tegemist on Broadcomi ja kiibisektori jaoks seni ühe suurima tehinguga, vahendab Reuters.

