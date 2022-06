Inspektsioon pühib infoportaalidest viis aastat vanad ärisidemed

Teedeehitaja: usun, et hinnatõus on oma lae saavutanud

Kuigi teedeehitusettevõtte Verston juht Veiko Veskimäe usub, et suurem hinnatõus materjalide osas on praeguseks oma lae saavutanud, jagub taristuehitajatel muresid kuhjaga, sest riigi positsioon teedeehitajate suunas on segane ning näha pole pikka plaani.

Kuigi teedeehitusettevõtte Verston juht Veiko Veskimäe usub, et suurem hinnatõus materjalide osas on praeguseks oma lae saavutanud, jagub taristuehitajatel muresid kuhjaga, sest riigi positsioon teedeehitajate suunas on segane ning näha pole pikka plaani.