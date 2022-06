Uudised

Äripäev

Eesti rahvaarv kasvas, tööealiste arv kahanes

Foto: Veiko Tõkman

2021. aastal rahvaloendusel registritest kogutud andmed näitavad, et Eesti rahvastik on kümne aastaga kasvanud, inimesed elavad kauem ning tööealiste inimeste arv on langenud, kirjutab statistikaamet.

Viimase kümne aastaga on Eestis suurenenud erinevate rahvuste, kodakondsuste, emakeelte ja sünniriikide arvukus, kasvanud on ka eestlaste arv.

