Kütusemüüjad: bensiini hinna tõusust pääsu pole

Tanklaketid olid üksmeelsel arvamusel, et bensiini hind tõuseb. Foto: dv.ee

Circle K ja Alexela juhid on veendunud, et bensiini hinna tõusust pääsu pole, sellele on põhjuseid rohkem kui terve käe näppude jagu, kirjutab Delovõje Vedomosti.

Esmaspäeval teatavaks tehtud Euroopa Liidu Venemaa naftaimpordi keelu üksikasjalikud tingimused on veel arutlusel. Kuigi meretransport ei ole täielikult keelatud veel kuue kuu jooksul pärast uute sanktsioonide heakskiitmist, on juba praegu selge, et üks kõige ilmsemaid tagajärgi ELi majandusele on bensiini hinna tõus.

