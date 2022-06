Reformierakond pani lauale 2000 muudatusettepanekut lastetoetuste eelnõule

PIK-kontole laekunud LHV märkimisõigusi saab kasutada ka siis, kui kontol raha pole

Investoritel, kel on pensioni investeerimiskontol ehk PIKil LHV aktsiad, said LHV uute aktsiate märkimisõigused ka oma PIKile. Aga kuidas märkida, kui sisse on lülitatuid automaatne investeerimine, mistõttu raha kontol pole ning ise ei tohi raha sinna juurde kanda?

