Läänemets: võtsime allkirjad tagasi, kuna eelnõu eesmärk on valitsus kukutada

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse esimees Lauri Läänemets. Foto: Konstantin Sednev, Postimees/Scanpix

Palju tüli tekitanud peretoetuste eelnõult võtsid täna sotsiaaldemokraadid allkirjad tagasi. Põhjus selles, et muudatusettepanekuid tehes on nii EKRE, Isamaa kui ka Keskerakond suhtunud neisse väga leigelt.

"Selle otsuse tingis see, et me oleme viimastel päevadel saanud infot, et EKRE, Keskerakond ja Isamaa soovivad selle valitsuse kukutada," sõnas sotside juht Lauri Läänemets. Ta lisas, et praeguses julgeoleku olukorras sotsid sellega kaasa ei lähe. "Nad tahavad ilmselgelt enda valitsusega praeguse asendada," ütles Läänemets.

