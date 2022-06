Sutt tegi ettepaneku tõsta ajale jalgu jäänud KredExi käendust

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt lubab, et suuremaid käendusi ja tagatisi saab KredExist juba tuleval aastal. Foto: Liis Treimann

Praegu on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse ehk endise KredExi toetused sedavõrd väikesed, et on Eesti suurfirmade püsimise maailmaturu konkurentsis muutnud keeruliseks. Suuremad firmad, nagu Cleveron, Baltic Workboats ja Magnetic MRO, on saanud suuri eksporditagatisi vaid erisustega. Olukord võib aga muutuda.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et praegu on KredExi sihtkapital 26 miljonit eurot ning seetõttu on suhteliselt vähe võimalik käendusi välja anda. "Ajalooliselt on KredEx suunatud just väike- ja keskmistele ettevõtetele ning tavaolukorras on suurettevõtjatele käenduse maht vaid 1,5 miljonit," rääkis ta ja lisas, et see on selgelt ajale jalgu jäänud.

