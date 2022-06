Repsi endine nõunik viis lapsi lasteaeda ja kooli

Repsi pikkadel tööpäevadel tuli nõunikul tegeleda ka ministri lastega

Mailis Reps jõuab kaitsjaga võrdlemisi vara kohtumajja. Isegi saali veel ei saa. Kohal on jällegi kaamerate paraad. Repsi endise nõuniku ütlustest koorub välja, et tal tuli ka Repsi lapsi hoida, ent see polnud midagi ebameeldivat.