Tanel Kiik sai kutse Repsi sünnipäevale, kus võidi rääkida ka päevapoliitikast

Endine haridus- ja teadusminister Mailis Reps kohtus. Foto: Andras Kralla

Eelmisel reedel oli Mailis Repsi kohtuasja suurim uudis küll valitsuse langemine, millest Tanel Kiik sai teada tunnistajapingis, ent enne seda tehti juttu ka restoranis Mon Repos toimunud üritusest. Kiik pani selle enda kalendrisse kirja nimega „Mailis Repsi sünnipäev“.

Samas prokuröri küsimusele, kas ta on Repsi sünnipäeval käinud, sõnas Kiik, et on palju üritusi, kus on Repsi õnnitletud, aga kas need on just sünnipäevad. Nõnda ka Mon Repos's 13. jaanuaril 2020. Kutse sai endine minister Kiik e-kirja teel, kus seisis, et kingituse võib tuua ja see võiks olla panus põrandakella fondi.

