Maasikakasvataja ei leia töölisi. „No ei ole. Töötu on pigem töötu."

Hea talvitumise pealt tõotab maasikasaak tulla tänavu korralik, kuid Eestis kõrgema kvaliteediga maasikakasvataja Ukraina tööjõule loota ei saa ja töötute seast marjakorjajate leidmine on väga keeruline.

Pandivere kõrgustikul maasikaid kasvatav Margus Beilmann ütles Lääne-Virumaa Uudistele , et tema jaoks on tööjõu puudumine kõige suurem mure. „Eestlane vaatab, et kena rannailm ja läheb pigem randa ning töötu ongi pigem töötu,“ kurtis Marguse talu peremees. Ta on tööpakkumist töötukassas üleval hoidnud järjepidevalt. „Vaadatud on mingi 400 korda ja ühendust on neist võtnud kaks,“ oli ettevõtja pettunud.