Rektorid hoiatasid kõrghariduse lagunemise eest ja soovivad kiiresti raha juurde

Pressikonverentsil tegid kuue avalik-õigusliku ülikooli rektorid ühisavalduse kõrghariduse rahastuskriisi teemal. Osalesid Mart Kalm Eesti Kunstiakadeemiast (vasakul), Toomas Asser Tartu Ülikoolist, Tiit Land Tallinna Tehnikaülikoolist, Ivari Ilja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tõnu Viik Tallinna Ülikoolist. Videosilla kaudu oli ühenduses Mait Klaassen Eesti Maaülikoolist . Foto: Liis Treimann

Täna toimunud Eesti kuue ülikooli rektori pressikonverentsil ütles Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Ivar Ilja, et oleme katastroofi lähedal, sest ülikoolid vaevlevad suures rahapuuduses.

Tallinna Ülikooli rektor Tõnu Viik ütles, et rektorid loodavad väga, et kõrgharidusest saab valimisdebattide teema. "Täna oleme nii kaugel, et tuleb vältida kõrghariduse lagunemise faasi," sõnas ta. Ülikoolid peavad juba sulgema õppekavu, kuna ei jätku raha neid üleval hoida. Näiteks on Tallinna Ülikool sulgenud 10% õppekavadest.

