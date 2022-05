Lennuakadeemia rektor: paistab, et sügiseks on kõrghariduse alarahastuse tagajärjed käes

Eesti Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel Foto: Erakogu

Kõigi ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide mure on praegu üks, ainuke kättesaadav lahendus samuti – tuleb hakata tegevust kokku tõmbama, kirjutab Eesti Lennuakadeemia rektor ja rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu esimees Koit Kaskel.

Meid ümbritsevad majandusolud on järsult muutunud, kuid haridus on pika inertsiga valdkond, mille arenguid ei saa igas tuules ümber pöörata. Selleks, et kvaliteetne eestikeelne kõrgharidus oleks kättesaadav ka aastate pärast, tuleb investeerida nüüd ja kohe.

