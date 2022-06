Vanaraua hind jätkab langemist

Metallitöötlusplats Foto: Arno Mikkor

Sõjast ja kriisist vankuma pandud terase tarneahela probleeme tasakaalustab ehitussektori arendajate ettevaatlikus üle maailma, seda näitab musta vanametalli kokkuostuhind, mis on järsult kukkunud.

„Viimase kuu jooksul on kõige enam – -31% – kukkunud musta vanametalli hind. Kukkumise peamiseks põhjuseks on majanduse oodatav jahtumine selle aasta teises pooles. Kuna musta vanametalli kasutatakse kõige enam ehitusterase tootmiseks, siis on tumedad pilved majanduse väljavaate osas teinud kõik sektorid äärmiselt ettevaatlikuks. Loomulikult ka ehitussektori," ütles hinnainfot jaganud metallikokkuostufirma Kuusakoski juhatuse liikme Toomas Kollamaa.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev