Vene Teater otsib sõjakeerises rahupunkti. "Lapsed ei pea teadma, mis on sõda ja surm"

Vene gaasi tujurikkuja ehk kodumaine rohegaas seisab tohutu kasvu lävel

Värske Äripäeva raadio saate "Energiatund" fookuses on rohegaas. Ringmajanduse kasvatamiseks ja jäätmete vältimiseks on tegemist mõneti paratamatu energia saamise vormiga, kus põllumajanduslikest ja muudest biolagunevatest jäätmetest toodetakse maagaasiga võrreldavate omadustega gaasi, mis on negatiivse süsinikujalajäljega.

