Piimatootja kriisist: enne ahnitsesid, nüüd on harjumatu kokku hoida

Kui kaubandus Euroopas seisma jääks, siis millised tagajärjed oleks sellel Eesti jaoks? „Nädalaga sööme marketid tühjaks,“ kostis piimatgootja Juhan Särgava. Foto: Liis Treimann

Kolmkümmend aastat tegutsenud Saidafarmi omanik Juhan Särgava ütles, et praegu on keeruline aru saada, kuidas vähemaga hakkama saada.

Ebakindlus on praeguse aja märksõna, mis on Särgava hinnangul suurem kui varem. „Paisuvalt on lihtne töötada, elupäevad on nii töötatud, et ikka rohkem-rohkem-rohkem. Ahnitsesid nii, nagu igalt poolt krabada sai. Nüüd on ääretult ebakogemuslik, kuidas vähemaga läbi saada,“ nentis Särgava saates "Kuum tool".

