Korruptsioonikahtlusega Tõnis Liinati kaitsja Paul Keres: prokuratuur tegi meid relvituks

Vandeadvokaat Paul Keres on Tõnis Liinati kaitsja. Foto: Liis Treimann

Esmaspäeval kinni peetud Pirita linnaosavanema, keskerakondlase Tõnis Liinati kaitsja Paul Keres sarjas prokuratuuri ning leiab, et Liinati kaheks kuuks vahi alla jätmine on liigne.

“Toores on see kõik,” tõdes Keres, viidates sellele, et sisulisi kommentaare ta korruptsiooniasja kohta anda ei soovi. Küll ütles ta, et kavatseb Liinati vahistamise määruse vaidlustada. Selleks on tal aega kümme päeva.

