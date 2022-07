Spetsialistid annavad nõu, kuidas hakata metsa investeerima

Kasvava metsa eest eest tuleb hoolt kanda, näiteks teha harvendusraiet. Foto: Liis Treimann

Eestis on paljud huvitatud metsa investeerimisest, teab Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov, kel pole ka endale midagi selle vastu, et end seda tüüpi investeeringutes proovile panna. Millest alustada, millele tähelepanu pöörata, millised riskid varitsevad investorit? Nendele küsimustele vastuste saamiseks pöördus Dmitri Fefilov professionaalide poole.

Ilmselt on vanus ka mulle järele jõudnud ning pannud samuti mõtlema metsa investeerimisele. Mets on elav, hingega, siia saab tulla perega, sa näed, kuidas see iga aastaga muutub, see on sinu panus keskkonda. Kõik need romantilised kaalutlused on investori jaoks muidugi väärtuslikud, kuid ei vasta põhiküsimusele: milline on riskide ja tulude suhe?

