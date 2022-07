Ajahädas riigihankeid ähvardab toetuste tagasinõudmine

Peeter Luikmel: koalitsioon kirjutas nähtamatu tindiga alla ka maksutõusudele

Eesti Panga ökonomisti Peeter Luikmeli hinnangul kirjutati koalitsioonileppesse toetusmeetmeid, mida hiljem ükski poliitik tagasi pöörata ei julge. See tähendab, et maksutõusud on tulevikus paratamatud.

