Irja Lutsar: sõda Ukrainas mõjutab meid rohkem kui koroonaviirus

Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professori Irja Lutsari sõnul on sügisel oodata pigem teiste viirustega nakatumist. Foto: Andras Kralla

Koroonaviirus võib sügisel taas laiemalt levima hakata, ent pigem kergete haigusjuhtudega, kirjutab viroloogiaprofessor Irja Lutsar vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Praegu tundub, et olukord koroonaviirusega on oluliselt muutunud. Sügisel ilmselt tuleb küll uus laine, aga tänu elanikkonna laialdasele immuunsusele – kas vaktsineerimise, põdemise või mõlema tagajärjel – on inimesed raske haiguse eest kaitstud. Viirus võib endiselt laialdaselt levida, aga pigem on see kergemate haigusjuhtudega.

