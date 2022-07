Rahvas võtab kriisihirmu kiuste mühinal kodulaenu: suurimateks võitjateks on LHV ja Coop

Majandusekspertide hinnangul peavad keskpangad taastama kontrolli

LHV majandusanalüütiku Kristo Aabi sõnul ei ole edasiseks järsuks börsilanguseks põhjust ja turg võiks areneda stabiilselt. SEB strateeg Peeter Koppel aga leiab, et osad muretsevad sellepärast, et Föderaalreserv ei suuda tekitada turgudele pehmet maandumist. Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina rääkis, et Swedbank ootab järgmise aasta märtsiks Föderaalreservi poolt 3,75% suurust intressimäära.