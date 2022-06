FI ekspert: intressi fikseerimine on pankadele kasumi võtmise koht

Musk: saabuv majanduslangus sunnib töötajaid koondama kohe

Tesla tegevjuht Elon Musk ütles täna Dohas Katari majandusfoorumil, et järgmise kolme kuu jooksul vähendab ettevõte palgal olevate töötajate hulka 10 protsenti. Ta usub, et tulemas on majanduslangus ning Tesla peab sellele reageerima, vahendab Reuters.

